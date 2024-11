Mercato Juve: c’è il nome nuovo per rinforzare la difesa a gennaio. Giuntoli studia il colpo, la situazione

Mercato Juve: ecco il nome nuovo per rinforzare la difesa già a gennaio. Giuntoli studia il colpo in vista della prossima finestra

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, c’è un nome nuovo per il mercato Juve in difesa in vista della finestra di gennaio. Si tratta di Antonio Silva, classe 2003 in forza al Benfica e nella Nazionale portoghese.

I bianconeri lo seguono già da tempo, dai tempi di Manna, e potrebbero sfruttare gli ottimi rapporti con l’agente Mendes per portare a termine l’operazione. Come? Con una formula simile a quello di Francisco Conceicao ovvero un prestito oneroso con possibilità di comprarlo in estate che possa permettere così al giocatore di rinforzare il reparto di Motta visti gli ultimi e gravi infortuni di Bremer e Cabal.