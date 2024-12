Mercato Juve, ecco i nomi caldi per la difesa. Il prossimo acquisto di gennaio arriva da questa lista? I dettagli

Mercato Juve, ecco tutti i nomi caldi per la difesa. Il prossimo acquisto di gennaio arriva da questa lista? I nomi

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il mercato Juve non ha risorse illimitate per la prossima finestra di mercato di gennaio e le userà per rinforzare la difesa. I bianconeri hanno la necessità di fare degli innesti nel reparto arretrato dopo i brutti infortuni di Bremer e Cabal.

Tre i nomi caldi in vista della prossima finestra per i trasferimenti: Tomori, Hancko e Antonio Silva. Secondo il quotidiano, il prossimo colpo uscirà da questa lunga lista. A meno di sorprese dell’ultimo minuto che potrebbe sempre arrivare.