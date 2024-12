Mercato Juve, bianconeri freddi su Rashford. Motta e Giuntoli hanno un altro obiettivo e quell’ostacolo… Le ultime sulla trattativa

Mercato Juve, i bianconeri sono freddi sulla pista Rashford. Motta e Giuntoli hanno un altro obiettivo e quell’ostacolo

Secondo quanto riporta Tuttosport, Marcus Rashford è un profilo che sarebbe stato offerto al mercato Juve, che resta però freddo sull’affare. Il tecnico Thiago Motta e Cristiano Giuntoli, infatti, non sono intenzionati a sondare altre piste fino a quando resterà percorribile quella che porta all’attaccante ex Bologna, Joshua Zirkzee.

L’inglese, è in rotta con il Manchester United, ma ha anche un ingaggio troppo importante per le casse bianconere. Servirebbe un aiuto dei Red Devils nel pagamento, ma non è cosa che si risolve nel giro di poco tempo. Situazione calda in casa bianconera.