Mercato Juve, assalto al nuovo difensore! Iniziati i colloqui con il Barcellona: tutti i dettagli

Mercato Juve, assalto al nuovo difensore centrale! Iniziati i colloqui con il Barcellona: tutti i dettagli e le ultimissime

La Juventus punta forte per Araujo. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, i bianconeri sarebbero pronti ad avviare i colloqui decisivi con il Barcellona, club che detiene il suo cartellino, dopo la Supercoppa di Spagna di domenica contro il Real Madrid.

La Juve vede Araujo come una priorità per la difesa orfana di Bremer e Cabal, il Barcellona è già stato informato dell’interesse dalla scorsa settimana. La Juventus esplorerà un accordo a titolo definitivo o un prestito con obbligo, non un prestito diretto o con opzione di riscatto. Situazione da monitorare.