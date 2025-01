Juventus Next Gen: doppio colpo per i bianconeri! È fatta per i primi due acquisti di gennaio, tutti i dettagli

Juventus Next Gen: si muovono i bianconeri e fanno un doppio colpo! È fatta per i primi due acquisti di gennaio, i dettagli

Si muove anche il calciomercato per la Juventus Next Gen. Secondo quanto appreso da Juventusnews24.com, i bianconeri hanno chiuso ben due nuovi giocatori che andranno a rinforzare la seconda squadra bianconera.

Il primo sarà un rientro: Riccardo Turicchia, dopo il prestito con il Catanzaro, con cui ha totalizzato solamente due presenze (per un totale di 57 minuti), ritornerà a Torino. Tutto fatto anche per l’arrivo a Torino di Abdou Serigne Deme, classe 2005 che si è messo in mostra nel Sasso Marconi, in Serie D, in questa prima parte di stagione.