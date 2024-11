Mercato Milan, arriva la svolta a centrocampo! La decisione è presa, in arrivo quel giocatore a gennaio

Mercato Milan, arriva la tanto attesa svolta nel centrocampo rossonero! La decisione è presa, in arrivo quel giocatore già a gennaio

Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Conterio, il mercato Milan si muoverà nella finestra di gennaio per acquistare un vice Fofana. La decisione è stata presa dopo le ultime prestazioni e adesso si cerca il miglior candidato disponibile. Gli occhi, non c’è dubbio, sono tutti su Morten Frendrup. Profilo che piace molto in casa rossonera.

Si era parlato del centrocampista già quest’estate ma poi i rossoneri non hanno affondato il colpo con il Genoa di Gilardino. Su di lui ci sono anche gli interessi di club inglesi come Brighton e Brentford. Situazione da monitorare.