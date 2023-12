Rivoluzione Napoli, De Laurentiis studia i colpi di gennaio

Il Napoli non ha intenzione di restare a guardare nel mercato di gennaio e De Laurentiis starebbe studiando diversi nomi

Una sorta di rivoluzione come riportato dal Corriere dello Sport, perché nella lunga lista degli azzurri ci sarebbero tanti nomi per i reparti più importanti: difesa e centrocampo. Itakura, Dragusin e Demiral nel merino tra i difensori, mentre in mediana c’è interesse per Fofana, ex Udinese.