Mercato Roma, le ultime sulle possibili trattative in entrata e uscita

Mercato Roma, le ultime novità sulle possibili trattative di Petrachi sia in entrata sia in uscita. Il Marsiglia si affaccia per Pastore

Il mercato di gennaio incombe e il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, inizia a mettersi a lavoro. Il dirigente giallorosso studia le possibili mosse sia in entrata sia in uscita, per consegnare a Fonseca una rosa ancora più competitiva.

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle trattative. Si cerca un vice Dzeko, e Pinamonti e Petagna sono quelli che più convincono. Possibile la separazione con Pastore a causa dell’alto stipendio, su cui si è mostrato interessato il Marsiglia, e Juan Jesus, gradito dal Bologna.