Pagelle Atalanta Juventus, i TOP e i FLOP del match

I TOP e i FLOP del match valido per la finale di Coppa Italia 2023/24: pagelle e voti di Atalanta Juventus

Le pagelle dei protagonisti del match tra Atalanta Juventus, valida per la finale di Coppa Italia 2023/2024.

TOP: Per gli sconfitti si segnala sicuramente Ederson. Il suo duello con Rabiot è tosto, vibrante, continuo. Nulla da dire anche alla gara di Lookman, che con il palo colpito crea l’occasione più importante per l’Atalanta. Nella Juve copertina a Vlahovic, “Prestazione da 8 in pagella” dice Riccardo Trevisani in telecronaca. Un gol di quelli che sa fare lui, un altro annullatogli per centimetri, in generale un contributo capace di fare la differenza. Dietro Bremer insuperabile: se lo hanno visto quelli della Premier, sarà difficile tenerlo…

FLOP: Per l’Atalanta malissimo De Ketelaere, sostituito dopo il primo tempo. Eppure il belga aveva fatto benissimo solo domenica, piegando la Roma a colpi di gesti tecnici oggi non visti. Djimsiti che sbaglia il fuorigioco sul gol deve riflettere. Nella Juve nessuno buca. Forse Chiesa avrebbe potuto fare di più in certe situazioni. E Nicolussi, uscito per Miretti, ha fatto bene ma solo fino a un certo punto