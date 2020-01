Mercato Roma, si punta Mertens per l’estate. Lo scenario

Mercato Roma, Fonseca punta Dries Mertens per la prossima sessione estiva. Il belga si libererà a costo zero dal Napoli

In attesa della nuova proprietà targata Friedkin, la Roma inizia a pensare anche al prossimo mercato estivo. Fonseca ha bisogno di un attaccante prolifico e, secondo quanto fa sapere Il Messaggero, Mertens sarebbe il profilo individuato.

Si lavora per l’estate, nel momento in cui il belga potrà liberarsi a costo zero dal Napoli una volta superato il 30 giugno. Il club partenopeo sa che sarà complicato trattenerlo, anche perché De Laurentiis non è disposto ad accontentarlo sull’ingaggio.