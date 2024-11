Mercato Verona, quelle due big italiane fanno sul serio per Belahyane. Le novità

Mercato Verona, quelle due squadre fanno sul serio per Belahyane: avviati i contatti con l’agente! La situazione attuale

Fortemente osservato Reda Belahyane dell’Hellas Verona: sempre nel mirino di Inter e Milan. Ausilio e Marotta continuano a considerarlo tra i principali candidati in caso di investimento a centrocampo per il vice Calhanoglu (ruolo attualmente di appartenenza di Kristjan Asllani). Ma il club di Viale della Liberazione pare non essere l’unico ad aver messo gli occhi sul gioiellino degli scaligeri.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però il club rossonero sta seguendo da diverse settimane il centrocampista tentando il sorpasso. Tra il Milan e l’agente di Belahyane, inoltre, sono stati già avviati i contatti. Per il mercato di gennaio, quindi, l’ipotesi che porta al centrocampista del Verona è da tenere in considerazione.