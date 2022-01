ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Toronto guarda ancora in casa Napoli per rinforzarsi. Il club canadese in pressing per la firma di Dries Mertens

Come riportato da Il Mattino, il Toronto guarda ancora in casa Napoli dopo aver messo a segno il colpo Insigne a parametro zero.

I canadesi sperano di ingaggiare a parametro zero anche l’attaccante belga Dries Mertens che, comunque, conserva una piccola speranza di rimanere in azzurro.