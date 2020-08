Messi a Casillas: «Portiere straordinario, hai fatto la storia del calcio»

Lionel Messi ha scritto un messaggio, pubblicato dal quotidiano As, a Iker Casillas dopo l’annuncio del suo ritiro

L’attaccante del Barcellona, Lionel Messi, ha scritto un pensiero ad Iker Casillas, suo storico rivale affrontato molte volte nei match contro il Real Madrid. Ecco le parole del giocatore argentino pubblicate su As:

«Hai fatto la storia del calcio per tanto tempo, non solo perché eri un punto di riferimento della Liga, ma anche perché sei riuscito a vincere tutto a livello internazionale. Sei stato un portiere straordinario ed è stato davvero difficile averti come avversario, ma guardando indietro penso anche che sia stata una bella rivalità, che ci ha costretto a superarci ogni volta che ci siamo confrontati».