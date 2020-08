OJO Un grupo de aficionados entran en grupo al Camp Nou. El personal de seguridad no puede pararles. Van a por Bartomeu que está dentro. TENSIÓN EN EL CAMP NOU. Han tenido que intervenir los Mossos d’Esquadra #fcb #fcblive pic.twitter.com/dbilPntNcR — David Ibáñez (@DavidIbanez5) August 26, 2020

Messi Barcellona: i tifosi irrompono al Camp Nou per protestare contro il presidente Bartomeu. Le immagini – VIDEO

I tifosi del Barcellona hanno fatto irruzione al Camp Nou per protestare contro il presidente Josep Maria Bartomeu, considerato responsabile del possibile addio di Lionel Messi.

Come mostrato dalle immagini girate dai media spagnoli, i sostenitori hanno varcato i cancelli dello stadio per un confronto con Bartomeu, che si trovava all’interno dell’impianto. Tempestivo l’intervento della polizia per calmare gli animi.