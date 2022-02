Mihajlovic: «Piccolo passo avanti. Se non puoi vincere, importante non perdere»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Al termine della sfida pareggiata dal suo Bologna contro l’Empoli, Sinisa Mihajlovic ha espresso le proprie considerazioni

Sinisa Mihajlovic ha parlato al termine di Bologna-Empoli ai microfoni di Dazn, ecco le sue parole.

PARTITA – «Abbiamo fatto un piccolo passo in avanti rispetto alle ultime partite. Ma quando non riesci a vincere, è importante non perderla. Non siamo al 100% ma stiamo recuperando condizione e giocatori. Guardiamo avanti».

VIGNATO – «Ha fatto bene sulla fascia sinistra anche se non è il suo ruolo. Normale che abbia inciso meno in fase di trequarti».