ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mihajlovic: «Mai visto un rigore così in 40 anni. Ci serve più coraggio». Le parole del tecnico del Bologna

Sinisa Mihajlovic, dopo la gara contro la Lazio è intervenuto ai microfoni di DAZN, ecco le sue parole:

GARA- «Diciamo che il primo tempo è stato molto equilibrato, abbiamo preso gol su un rigore mai visto in 40 anni di carriera. Nella ripresa abbiamo giocato meglio ma abbiamo preso due reti in contropiede. Abbiamo fatto malissimo nelle marcature preventive, il primo tempo è stato uguale alla gara di andata. Purtroppo nelle uniche due occasioni del secondo tempo hanno segnato e hanno vinto. Non eravamo sereni e lucidi sbagliando tanto tecnicamente».

MOMENTO DEL BOLOGNA- «Sicuramente i risultati di gennaio non ci aiutano molto, dobbiamo avere più coraggio per vincere. Cercheremo di rimanere calmi e allenarci come stiamo facendo. Dobbiamo migliorare la condizione fisica, prendere fiducia. Con lo Spezia alla prossima siamo obbligati a vincere, ribadisco che dobbiamo avere più serenità nel giocare la palla e dobbiamo sacrificarci di più in fase difensiva. Vediamo quello che succede».

MANCANZA DI CORAGGIO – «I giocatori devono recepire le indicazioni da me, sono io che devo fargli venire coraggio. Oggi abbiamo difeso bene nel primo tempo ma siamo stati poco offensivi. Completamente diverso nella ripresa. Per questo serve equilibrio, per giocare più offensivi dobbiamo sacrificarci di più specie con gli esterni offensivi. Non è detto che giocando con più attaccanti vinci sicuro»

SARRI E RITORNO ALL’OLIMPICO- «Sarri? Ci siamo detti cose private, tornare all’Olimpico è sempre speciale. La considero una casa. Mi dispiace aver perso ma il calcio va così»