Milan, affare difesa: le ultime su Botman e Diallo

Il Milan deve trovare un difensore e ormai i nomi sulla lista sono Botman e Diallo: le ultime sui due giocatori

Il Lille spara alto perché non vuole vendere il centrale a gennaio. Richiesta da 40 milioni di euro. Mentre per Diallo i rossoneri offrono un prestito ma il Psg vuole vendere e al momento non si riesce ad imbastire una trattativa. A riferirlo è Gianluca Di Marzio.