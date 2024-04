Milan, Brocchi: «Complimenti ad Inzaghi, ma i rossoneri...»

Cristian Brocchi, ex allenatore del Milan, ha parlato di quello che è mancato ai rossoneri per lottare contro l’Inter

Cristian Brocchi ha parlato a Sky Sport nel corso di un’intervista analizzando le stagioni dell’Inter e del Milan.

INZAGHI – «Bisogna fargli tanti complimenti… A me piace parlare degli allenatori da tanti punti di vista. Simone ha sapuro passare un momento delicato, ha saputo navigare in acque agitate e ora ha raccolto i frutti di un grande lavoro e delle spalle grosse che ha avuto soprattutto quando negli anni scorsi non ha vinto lo Scudetto. L’Inter ha giocato un grandissimo calcio, per me la questione Scudetto è chiusa da molto. Gli faccio davvero tanti complimenti»

STAGIONE MILAN – «Purtroppo il Milan all’inizio ha avuto tanti infortuni che hanno condizionato la Champions League e la prima parte di campionato. Ora che Pioli ha la rosa a disposizione sta facendo vedere che la squadra poteva giocarsela in entrambe le competizioni. L’Europa League è comunque un obiettivo prestigioso e la speranza è che possa arrivare fino alla fine»