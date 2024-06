Calciomercato Milan, TUTTO PRONTO per trattare l’acquisto di QUEL GIOCATORE in estate

Calciomercato Milan, Fofana dirà ADDIO al Monaco! Spunta la VALUTAZIONE del centrocampista francese in vista dell’estate

Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco, è uno degli obiettivi del calciomercato Milan per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione in un contesto di vera e propria rivoluzione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese ha confermato lui stesso di avere un accordo per lasciare il club di Ligue 1 in estate ed ha apprezzato le avance del club rossonero. Valutazione intorno ai 20 milioni di euro.