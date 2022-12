Chelsea, poco spazio per Broja: il Milan ci prova

Il Milan potrebbe andare alla ricerca delle occasioni sul mercato invernale e una di queste potrebbe essere Broja del Chelsea

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante non sta trovando troppo spazio nei Blues e anche per questo i rossoneri potrebbero spingere per averlo a gennaio. L’operazione si potrebbe intavolare come quella fatta con Tomori, ovvero un prestito con opzione a favore dei rossoneri a fine anno.