Calciomercato Milan, ecco il budget: 100 milioni per quattro colpi!

Milan, ecco il budget che Cardinale stanzierà per il calciomercato: 100 milioni per rinforzare la rosa e almeno quattro colpi

Importante indiscrezione rilanciata dalla Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan della prossima estate. Gerry Cardinale è pronto a stanziare un budget di circa 100 milioni di euro per permettere alla dirigenza rossonera di rinforzare la squadra che sarà a disposizione di Paulo Fonseca.

Nel mirino ci sono 4 giocatori: Zirkzee in attacco, Fofana a centrocampo, uno tra Emerson Royal e Tiago Santos a centrocampo e infine, a sorpresa, il nome di Igor del Brighton, ed ex Fiorentina, come difensore centrale. Le grandi manovre sono già partite.

