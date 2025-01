Milan Cagliari, cambia la quaderna arbitrale: ecco il nuovo quarto uomo per la sfida di San Siro

Milan Cagliari, cambio nella quaterna arbitrale della sfida a San Siro: ecco chi sarà il nuovo quarto uomo

L’AIA ha deciso che l’arbitro per la sfida tra il Milan ed il Cagliari di Serie A 2024-2025 sarà il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, ma cambia un pezzo della quaterna arbitrale, ovvero il quarto uomo. Di seguito il comunicato.

«Si comunica che l’arbitro Daniele Perenzoni designato come Quarto Ufficiale per la gara Milan – Cagliari, valida per 20ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25, sarà sostituito dal collega Daniele Rutella».