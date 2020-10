Milan, Calabria: «Ibra vuole vincere sempre. Noi siamo stati sottovalutati»

Davide Calabria, terzino del Milan, ha parlato dell’influenza di Ibrahimovic sul gruppo e dei risultati ottenuti

Davide Calabria, terzino del Milan, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport. Le sue parole.

IBRAHIMOVIC – «Avere un giocatore come lui è importantissimo. La mentalità che ha è da vincente puro. Non ho mai visto uno come lui in allenamento. Vuole vincere sempre, a tutti i costi, e vuole migliorarsi sempre. Ognuno ha le proprie qualità e deve dare il massimo di se stesso: da noi vuole questo. Ho capito come i grandi giocatori si preparano alla partita grazie a lui. Questa è la cosa che ci ha colpito di più e che stiamo cercando di prendere da lui. Vedere come reagisce e come lavora durante l’allenamento, e averlo in spogliatoio ti fa imparare piccoli segreti che ti fanno crescere. Avere uno come o uno come Maldini in società può solo aiutare».

MILAN – «Dopo il lockdown siamo stati sottovalutati poi la nostra fortuna è stata dare continuità al progetto».