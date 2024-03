Milan, Cardinale prepara la rivoluzione

Cardinale ha intenzione di fare una rivoluzione importante al Milan e non ci ha girato attorno nelle sue parole

Il presidente dei rossoneri non è soddisfatto dell’andamento della squadra in stagione perché si aspettava di lottare quantomeno per lo scudetto. Assieme a Ibrahimovic, come ha raccontato nell’intervista, è pronto a cambiare ogni aspetto del club per vincere il prossimo campionato. Un messaggio velato a Pioli? Alla dirigenza? Un po’ a tutto, sarà un’estate di cambiamenti in casa rossonera.