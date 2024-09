Milan, Furlani SGONFIA il caso Theo-Leao: la SITUAZIONE con Fonseca

Tutto sulle reazioni in casa Milan dopo il gesto di Theo Hernandez e Raphael Leao contro Paulo Fonseca

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, in casa Milan è già rientrato il caso relativo che ha visti coinvolti Theo Hernandez e Leao durante il cooling break della gara contro la Lazio. Le parole di Furlani non lasciano infatti dubbi.

PAROLE – «Se n’è parlato tanto, forse troppo. Noi dirigenti e pure gli stessi calciatori siamo rimasti sorpresi per la reazione che ne è seguita. Per noi è un non evento».