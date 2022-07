Milan, contatti costanti col Bruges per De Ketelaere: entro fine settimana il verdetto

Calciomercato Milan: i rossoneri spingono col Bruges per De Ketelaere, entro fine settimana ci sarà la decisione definitiva

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan entro la fine della settimana saprà se Charles De Ketelaere sarà il rinforzo sulla trequarti per mister Pioli. Non c’è un ultimatum, ma i contatti tra Milan e Bruges sono ormai molto frequenti. Così frequenti che siamo ai giorni decisivi e in settimana, quanto meno, si capirà se l’affare è fattibile. Previsione del 12 luglio: sì, c’è ottimismo.

L’accordo con CDK non è un problema: contratto intorno ai 2,5 milioni a stagione, magari a salire considerato il potenziale. Tuttosport spiega come l’ultima offerta rossonera sia da 28 milioni + 3 di bonus (nel pacchetto ci sarebbero anche i cartellini di Jungdal e Roback), mentre sarebbe stato lo stesso giocatore a raffreddare la pista Leeds.

