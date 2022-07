Milan De Ketelaere, c’è il sì: ecco quando si può chiudere

Il Milan ha incassato il sì di De Ketelaere, in questi giorni si potrebbe chiudere con il Bruges per portare in rossonero il classe 2001

Il Belga non ha giocato in Supercoppa e il suo approdo al Milan è sempre più vicino. Tra oggi e domani si può trovare l’accordo. Maldini e Massara arriveranno ai 35 richiesti, compresi i bonus, dal Bruges. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.