Milan, i debiti di Yonghong Li: la Corte di Hong Kong ordina la liquidazione di Rossoneri Sport Investment

Milan, la Corte di Hong Kong ha ordinato la liquidazione di Rossoneri Sport Investment a Yonghong Li

A distanza di oltre otto anni dallo storico passaggio di proprietà del Milan, i nodi finanziari legati all’operazione guidata da Yonghong Li continuano a sciogliersi nelle aule giudiziarie di Hong Kong. A poca distanza dalla dichiarazione di bancarotta personale dell’imprenditore cinese — pronunciata nel luglio 2025 per un’esposizione complessiva da circa 250 milioni di euro — una nuova sentenza riaccende i riflettori sulle scatole societarie utilizzate per il buyout rossonero del 2017. La Corte di prima istanza di Hong Kong ha infatti decretato la liquidazione della Rossoneri Sport Investment Co., Limited, accogliendo il ricorso presentato dalla General Fantasy Company per un credito non saldato di 17.966.989,59 euro. Lo riporta Gazzetta.it.

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Il prestito della moglie e le contestazioni in tribunale

Al centro del contenzioso figura un finanziamento originario di 15 milioni di euro, erogato nell’agosto 2016 a favore del veicolo societario di Hong Kong. La società creditrice fa capo a Huang Qingbo, moglie dello stesso Yonghong Li. Il contratto iniziale prevedeva una durata di 24 mesi con un tasso d’interesse annuo del 7%, portando la somma complessivamente pretesa a sfiorare i 18 milioni di euro.

Nel corso del giudizio, la Rossoneri Sport Investment ha tentato di opporsi alla richiesta di liquidazione, contestando la validità formale dell’accordo, la scadenza del debito e la presunta prescrizione. Il tribunale ha tuttavia rigettato le tesi difensive: la General Fantasy Company ha infatti prodotto le prove dei bonifici e quattro lettere ufficiali con cui la stessa società debitrice aveva riconosciuto la pendenza del debito, annullando così ogni eccezione sui termini di prescrizione.

L’intervento di China CITIC e le conseguenze del buyout

Nel quadro della vicenda si inserisce anche il gruppo finanziario China CITIC, che rappresentava i cinque fondi sottoscrittori dei bond da 150 milioni di dollari indispensabili a Li per rilevare il club da Fininvest. A partire dal settembre 2024, attraverso la nomina di professionisti di PwC, sono scattate le verifiche contabili sulle azioni date in pegno e sui debiti della galassia offshore.

L’omissione del finanziamento coniugale nei prospetti presentati a CITIC non è bastata a evitare la decisione del giudice. L’ordinanza di liquidazione della Rossoneri Sport Investment conferma come le strascichi finanziari e legali legati alla breve e controversa gestione cinese del Milan continuino a produrre effetti nei tribunali internazionali.