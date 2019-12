Milan, effetto Ibrahimovic: impulso al marketing e agli abbonamenti

Milan, effetto Ibrahimovic: non solo un innesto dal punto di vista tecnico, ma anche un impulso al marketing e agli abbonamenti

Ibrahimovic al Milan. Un affare per Pioli, che potrà sfruttare tutto il talento dell’attaccante svedese. Ma anche, a tutto tondo, per il club. Che riceverà dal suo nuovo acquisto in importante impulso per il proprio indotto.

Il numero di maglia di Ibra non è ancora stato ufficializzato, ma negli store ufficiali sono già pronti – secondo La Gazzetta dello Sport – ad una caccia alla nuova casacca rossonera dello svedese. E l’effetto si farà sentire anche allo stadio: la campagna abbonamenti per il girone di ritorno, aperta a inizio dicembre, ha già dato un’accelerata.