Milan, Fonseca STRAVOLGE tutto in DIFESA: la SITUAZIONE

Il Milan sfida il Venezia in questo turno di campionato e Fonseca starebbe pensando a questa difesa

Il Milan deve trovare la forza di rialzare la china, vincendo per la prima volte in questa stagione. L’occasione è ghiotta dato che la prossima sfida è in casa col Venezia, squadra che verosimilmente lotterà per non retrocedere.

Secondo Sky, Paulo Fonseca ha scelto Gabbia e Pavlovic come titolari in difesa nonostante quest’ultima sembrava potesse fare panchina a Tomori per fare turn over in vista della Champions League.