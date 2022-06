Milan, fumata bianca in arrivo per Renato Sanches: cifre e dettagli

Calciomercato Milan: i rossoneri sarebbero vicini alla chiusura dell’affare Renato Sanches. Fumata bianca in arrivo

Come riporta La Gazzetta dello Sport dopo aver definito il trasferimento di Origi, il Milan sta provando a chiudere anche per Renato Sanches. Il portoghese ha solo un anno di contratto con il Lille e per questo il club rossonero si è permesso di offrire 12 milioni rispetto ai 15 chiesti dalla società francese.

Nella strategia milanista è più importante raccogliere prima l’assenso del giocatore, partito da una richiesta intorno ai 6 milioni netti a stagione per i prossimi quattro anni. Nelle ultime settimane, però, Jorge Mendes ha dialogato con profitto sull’argomento con Maldini e Massara. Ora il giocatore sembra disposto ad avvicinarsi a quota 4 milioni netti all’anno per il prossimo quadriennio. Vanno ancora definiti dei dettagli, sostanzialmente legati ai bonus.

