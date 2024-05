Milan, Gandini: «Ecco il mio voto a Pioli. I tifosi su Lopetegui? Vi posso dire questo»

L’ex dirigente del Milan Umberto Gandini ha parlato della stagione attuale, di Pioli e del suo possibile sostituto Loptegui

Umberto Gandini è intervenuto ai microfoni di Milannews per parlare di alcune tematiche riguardanti appunto il Milan.

PIOLI – «È un ruolo che non mi compete, ma dico 7 pieno che poi è la media tra lo scudetto inaspettato e qualche “fallimento”, anche se i fallimenti sono cose più gravi. Stagione piena di alti e bassi ma quel che conta è il risultato finale. Riuscire a chiudere al secondo posto secondo me non è un risultato da buttare. Fa da contraltare l’indubbia delusione relativa soprattutto alla mancata qualificazione agli ottavi di Champions in un girone dove ce la potevi fare. Il resto della situazione europea è condizionato dai sorteggi e il Milan non è stato fortunato».

LOPETEGUI – «I tempi cambiano e sono cambiati. Così come cambiano le proprietà che prendono le decisioni. Non è facile vivere su questa onda, detto questo ci sono dei professionisti di altissimo livello che stanno crescendo, allenatori che hanno vinto e che non sono impegnati. E chi gestisce una squadra di alto livello come il Milan deve fare le sue valutazioni»