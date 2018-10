Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha rilasciato qualche dichiarazione dopo la vittoria in pieno recupero contro il Genoa

Il Milan è riuscito all’ultimo minuto a riprendere una gara che sembrava ormai destinata al pareggio. Il gol di Romagnoli ha dato nuova linfa a Gattuso, che ha rilasciato qualche dichiarazione nel post partita. Queste le sue parole: «Ora dobbiamo rimanere in zona Champions. Sappiamo che è difficile ma è qualcosa di importante per tutto quello che abbiamo passato. Non abbiamo ancora fatto nulla, adesso dobbiamo giocare da squadra e rivedere qualcosa. Per la tranquillità sul gioco dobbiamo ancora fare dei passi in avanti».

Gattuso passa poi all’analisi della gara: «Dopo l’1-0 dovevamo palleggiare meglio, avevamo sempre l’uomo libero. Siamo andati nel pallone, ma tutto sommato per tutti i giocatori che abbiamo perso è stata una partita ben giocata, ma potevamo fare meglio. Le critiche? Posso piacere e non piacere, non sarò né il primo né l’ultimo che ha dei momenti di difficoltà. Non sono tranquillo, non abbiamo fatto ancora nulla, qualche lacuna su tanti aspetti ce l’abbiamo».

Infine un commento sull’infortunio di Biglia e la partita di Bakayoko: «Oggi ha fatto una grandissima partita. All’inizio abbiamo sviluppato bene il possesso palla, poi ci siamo impauriti, non siamo riusciti più a costruire bene dal basso. Dobbiamo migliorare, è un percorso che dobbiamo fare. Biglia ha avuto una ricaduta su una cicatrice vecchia, quando si parla di polpaccio si sa che è un po’ lunga».