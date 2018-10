Il difensore del Milan Alessio Romagnoli realizza un gran gol in pieno recupero permettendo ai rossoneri di superare il Genoa per 2-1

Sembrava tutto già scritto: il Milan compie l’ennesimo passo falso e non sfrutta l’occasione per tornare in zona Champions. E invece, in pieno recupero, ci ha pensato Alessio Romagnoli a portare in vantaggio i rossoneri con un gol non da lui. In pieno assedio per cercare la vittoria, con la gara sull’1-1, Abate mette al centro una palla che il portierino del Genoa Ionut Radu smanaccia malamente. La sfera arriva nella zona del difensore del Milan che spalle alla porta calcia all’indietro trovando una fantastica rete. E pensare che era stato proprio Alessio Romagnoli a causare il pareggio del Grifone, dopo una brutta deviazione su tiro di Kouamè. Ma come successo anche a Silvestre in occasione di Frosinone-Empoli, il difensore rimedia al suo errore. E porta il Diavolo a pari merito con la Lazio in piena zona Champions League: 18 punti, dietro ai 22 di Inter e Napoli e ai 28 della Juventus.