Milan, Gazidis: «Lotta contro il razzismo? Serve l’aiuto dei tifosi»

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, è tornato a parlare degli sforzi fatti per debellare il razzismo

Ivan Gazidis, nel corso del suo intervento a BBC 5 Radio, ha toccato nuovamente il tema del razzismo, riconosciuto dal dirigente del Milan come un grave problema nel mondo del calcio. Ecco le sue parole in merito.

«Si richiedono politiche rigorose, tecnologie di assoluta tolleranza zero per identificare gli autori in modo che le persone possano comprendere che un campionato come la Serie A non possa mostrare cose del genere. Bisogna che anche i tifosi ci aiutino e diventano parte della situazione, non è qualcosa che può essere imposto, ci deve essere un movimento interno che guidi e renda totalmente inaccettabili questo tipo di comportamenti».