Gimenez Milan, l’attaccante messicano esce allo scoperto: svelati motivi del suo calo di rendimento con la maglia rossonera. I dettagli!

Gimenez Milan: l’attaccante spiega i motivi del suo calo di rendimento. Il messicano continua a fare i conti con un problema fisico.

Negli ultimi giorni, il nome di Santiago Gimenez è tornato al centro dell’attenzione dei tifosi rossoneri. L’attaccante del Milan ha infatti utilizzato il proprio profilo Instagram per fare chiarezza sulle cause del suo rendimento al di sotto delle aspettative in questo inizio di stagione. Con un messaggio sincero e diretto, il centravanti messicano ha rivelato di aver giocato a lungo in condizioni fisiche tutt’altro che ottimali, confessando di aver sofferto per un infortunio che lo ha limitato più del previsto.

Nel suo post, Gimenez ha scritto:

«Da diversi mesi sto giocando con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100%, né di sentirmi a mio agio in campo».

Una confessione che getta nuova luce sulle recenti prestazioni del giocatore, spesso al centro di critiche per la sua scarsa incisività sotto porta. L’attaccante del Milan ha voluto però sottolineare come, nonostante il dolore, abbia continuato a dare il massimo per la squadra:

«Con voglia ho continuato ad aiutare la squadra, ho continuato a giocare, ma il dolore è cresciuto».

La determinazione e il senso di responsabilità di Gimenez sono stati apprezzati da compagni e tifosi, ma il protrarsi del problema fisico ha reso inevitabile una scelta più drastica. Come lui stesso ha ammesso, è arrivato il momento di fermarsi per recuperare pienamente e tornare al meglio delle proprie condizioni.

L’infortunio di Gimenez rappresenta un ostacolo importante per il Milan, che in questa fase della stagione ha bisogno di tutti i suoi uomini offensivi. L’attaccante era arrivato a Milano con grandi aspettative dopo le prestazioni brillanti offerte al Feyenoord, e il suo adattamento al calcio italiano stava proseguendo gradualmente. Tuttavia, il dolore alla caviglia ha condizionato il suo rendimento, impedendogli di esprimere il suo potenziale e la sua tipica esplosività sotto porta.

Ora, l’obiettivo di Gimenez e del Milan è quello di pianificare un percorso di recupero che consenta al giocatore di tornare in campo senza rischi. Lo staff medico rossonero monitorerà con attenzione la sua condizione, con la speranza di riaverlo presto a disposizione.

Il messaggio di Gimenez è anche un atto di trasparenza e maturità: un modo per spiegare ai tifosi che dietro le difficoltà di un atleta si nasconde spesso la forza di chi non vuole arrendersi.