Milan, Ibra arrabbiato per la sconfitta e il cambio. Pioli spiega: «Ce l’aveva con sé e la squadra»

Dopo 24 risultati utili consecutivi il Milan incappa in una sconfitta e lo fa a San Siro contro il Lille: Ibrahimovic molto arrabbiato

Fare processi ad una squadra che ha inanellato 24 risultati utili consecutivi non avrebbe senso e sarebbe pretestuoso. Resta il fatto, però, che il campanello d’allarme suonato ad Udine aveva un senso. Contro i bianconeri Zlatan Ibrahimovic ha riacchiappato la vittoria per la coda con uno dei suoi colpi ai confini della fisica, mentre contro il Lilla è rimasto isolato dal resto della squadra, pochi palloni, poco peso. E come lui hanno steccato tutti: da Gigio Donnarumma a Zlatan, tutti bocciati.

L’uscita dal campo dello svedese arrabbiato nero, come spesso gli succedeva in passato, è l’immagine che meglio fotografa una serata sbagliata. Ibra, come riporta La Gazzetta dello Sport, al momento della sostituzione è uscito imbelvito, gesticolando e imprecando, probabilmente perché scontento di se stesso e di tutto il mondo che gli gira intorno. Si sa, Zlatan è fatto così: era stato lui a marcare l’ultimo confronto con una squadra francese segnando una tripletta all’Auxerre, il risultato con il Lilla ovviamente non gli è andato giù. «Non so che cosa abbia detto – ha commentato Pioli -, credo non fosse soddisfatto della sua prestazione e quella della squadra».