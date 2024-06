Calciomercato Napoli, Hermoso è PIU’ di un’idea: c’è una condizione FONDAMENTALE per l’arrivo

Le ultime sull’interesse del Napoli per Mario Hermoso, difensore centrale in scadenza con l’Atletico Madrid

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Napoli starebbe valutando il profilo di Mario Hermoso dell’Atletico Madrid per rinforzare il proprio reparto difensivo. Il problema non sono le commissioni ma l’ingaggio alto richiesto per trasferirsi a parametro zero.

Al momento lo spagnolo sembra comunque essere un’alternativa a Alessandro Buongiorno, sui gli azzurri continuano a lavorare per convincere il Torino a cederlo.