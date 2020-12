Secondo Sky Sport Zlatan Ibrahimovic non riuscirà a recuperare per Milan-Parma. Lo svedese si è allenato ancora a parte

Il Milan dovrà ancora fare a meno di Zlatan Ibrahimovic. Come riporta Sky Sport, l’attaccante svedese si è ancora allenato a parte nella sessione di questa mattina ed un suo recupero per il match contro il Parma è di fatto da escludere.

Per il 39enne sembra più probabile un ritorno almeno in panchina per la sfida del turno infrasettimanale contro il Genoa.