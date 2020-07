Milan, impensabile la coppia Pioli-Rangnick

Il Milan riflette sul futuro e sulla scelta legata al destino di Stefano Pioli in rossonero

Il Milan post lockdown è un carro armato. La squadra di Pioli vince e segna a valanga e non vuole fermarsi. Ottime prestazioni che hanno portato la società rossonera a riflettere sul futuro dell’attuale allenatore, in vista anche del possibile arrivo di Ralf Rangnick.

Il Milan starebbe pensando di formare la coppia Pioli-Rangnick, con l’allenatore in panchina e il tedesco nel ruolo di responsabile dell’area tecnica. Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, l’attuale tecnico non sarebbe d’accordo per divergenze di filosofie e mancanza di spazi di manovra.