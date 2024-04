Milan Inter, tutti i dati del derby: dai numeri ai trofei

Lunedì sera andrà in scena il derby di Milano tra Milan e Inter. Riusciranno i rossoneri a posticipare la festa dei neroazzurri?

Milan-Inter è tra le partite più attese da tutti gli amanti del calcio, ora più che mai. Con i tre punti, i neroazzurri si aggiudicherebbero il ventesimo Scudetto. In caso contrario, festa solamente rimandata. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha fatto un focus su questa sfida.

PROSSIMO DERBY – «L’Inter ha dominato il torneo nel gioco e nei risultati, ma se non ha ancora la certezza della seconda stella è per colpa/merito di un Milan capace di tenere un’andatura che senza il percorso marziano dei cugini (26 vittorie, 5 pareggi, una sola sconfitta con un +60 di differenza reti) poteva valere lo scudetto. Così non sarà, ma resta la possibilità di negare la festa a domicilio per Lautaro e compagni. Il fatto che il Milan voglia anche riscattarsi dopo avere perso tutti e 5 i derby del 2023 e che l’Inter sia obbligata a vincere per chiudere i conti regala una scintilla in più tra due squadre che hanno sommato più punti di tutte»

DIFFERENZE IN EUROPA – «Anche di Sporting e Benfica, che a Lisbona giocano un derby lungo una stagione, vista la concorrenza zero se si eccettua il Porto. Real e Atletico hanno fatto più strada in Champions, ma nella Liga la squadra di Ancelotti comanda con meno punti dell’Inter e quella di Simeone è soltanto quarta. A Manchester va ancora peggio, perché il City svetta grazie al fresco harakiri di Arsenal e Liverpool ma lo United langue al settimo posto malgrado investimenti folli. Non va meglio a Londra, con l’Arsenal secondo e il Tottenham quinto e al momento ancora fuori dalla prossima Champions»

MILANESI IN CHAMPIONS LEAGUE – «Pur attraverso strade differenti, Inter e Milan hanno anche ben chiare le strategie per restare ai vertici in Italia e per tornare a ruggire a livello internazionale. Perché saranno anche le ultime due italiane capaci di vincere la Champions – rispettivamente nel 2010 e nel 2007 – ma dopo l’euro semifinale della scorsa edizione, il passo indietro in questa stagione è stato evidente. Inter fuori agli ottavi nella sfortunata battaglia con l’Atletico, Milan retrocesso dopo i gironi ma ancora in corsa, almeno fino a domani, in Europa League»