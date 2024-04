Milan Inter: dove vederla, orario e probabili formazioni

A San Siro andrà in scena la sfida di Serie A tra Milan e Inter: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Allo stadio San Siro andrà in scena la sfida di Serie A tra Milan e Inter. Un derby sentito e molto importante soprattutto per i nerazzurri perché hanno la possibilità di festeggiare lo scudetto in casa dei rossoneri. Pioli vuole rovinare la festa, mentre Inzaghi è tranquillo e sereno soprattutto dopo il sostegno della Curva Nord ad Appiano Gentile. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Sportiello, Nava, Florenzi, Terracciano, Adli, Pobega, Musah, Chukwueze, Okafor, Jovic.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Frattesi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic.

Milan-Inter: orario e dove vederla

Milan-Inter gara delle ore 20:45 del lunedì, che chiuderà la trentatresima giornata della Serie A, la quattordicesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.