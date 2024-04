Milan Inter, le scelte di Inzaghi: un solo dubbio, per il resto certezze

Simone Inzaghi potrebbe festeggiare il suo primo Scudetto in una serata speciale. Ecco la probabile formazionie

Simone Inzaghi si prepara ad una delle partite più importanti della sua carriera da allenatore. In caso di vittoria contro il Milan questa sera, vincerebbe la sua prima Serie A e regalerebbe la seconda stella all’Inter.

Come riportato da Sky, non ci sono dubbi sulla formazione se non il ballottaggio che però sembra vedere Darmian superare Dumfries. Per il resto solo certezze con la coppia Thuram-Lautaro Martinez che scalpita.