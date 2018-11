Al 40′ del secondo tempo, Mazzoleni concede il rigore al Milan per un fallo di mano di Benatia, decisiva la Var

Nel corso del primo tempo, Benatia si rende protagonista per aver toccato con la mano un tiro in area partito dai piedi di Higuain. Al 40′ arrivano le proteste da parte dei rossoneri che invocano il rigore!

Paolo Mazzoleni all’inizio fa continuare, ma poi si affida al Var per comprendere al meglio la situazione. Dopo aver controllato l’azione al monitor, Mazzoleni concede il rigore ai rossoneri! Restano però i dubbi. La posizione di Benatia è troppo ravvicinata per esser volontaria. I tifosi milanisti invece contestano il mancato secondo giallo per il difensore bianconero, che era già ammonito.