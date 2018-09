Kessié conferma che Higuain darà una grossa mano alla squadra grazie alla capacità di segnare e aiutare i compagni

Il Milan con l’acquisto di Gonzalo Higuain hanno sicuramente trovato il proprio centravanti titolari e forse anche il trascinatore che manca da diverso tempo nella rosa rossonera. L’argentino ha segnato 2 gol in 4 partite con la nuova maglia ed è stato decisivo contro la Roma con l’assist per Cutrone e con la rete in Europa League contro il Dudelange.

Di questo si sono accorti non solo i tifosi ma anche i giocatori in campo. La conferma arriva proprio da Frank Kessié, che ha sottolineato come Higuain sarà utile nel corso del campionato grazie alla sua mentalità da leader e la cattiveria sotto porta. «È un grande giocatore, fa sempre 20/25 gol e inoltre dà una grossa mano alla squadra. Per una squadra come il Milan è importante avere giocatori così, con questa mentalità», ha detto Kessié ai microfoni di Sky Sport.

Il Milan nel frattempo lavora in vista della prossima sfida contro l’Atalanta. Stando agli ultimi rumors il Papu Gomez ci sarà avendo smaltito l’infortunio al ginocchio.