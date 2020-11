Milan, non solo Kessie: anche Saelemaekers e Leao rivalutati da Pioli

Pioli ha rivalutato diversi giocatori dal suo arrivo sulla panchina del Milan. Oltre a Kessie spiccano Saelemaekers e Leao

Il Milan resta in testa alla classifica nonostante il pareggio in rimonta contro il Verona. Rossoneri imbattuti in campionato, con Pioli che ha rivalutato diversi giocatori dal momento del suo approdo in panchina come sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Oltre a Kessie, leader del centrocampo, sotto la guida del tecnico parmense sono cresciuti anche Saelemaekers, all’inizio oggetto misterioso, e Leao, con quest’ultimo che faceva fatica a trovare continuità a differenza dell’ultimo periodo.