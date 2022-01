Milan, l'agente di Tanganga: «Interesse normale. Come Tomori lui...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Roberto De Fanti, agente di Tanganga, ha fatto il punto sul futuro del suo assistito, entrato nel mirino del Milan

Roberto De Fanti, agente di Tanganga, ha fatto il punto sul futuro del difensore del Tottenham. Le sue parole a Sky Sport UK:

SUL POSSIBILE TRASFERIMENTO AL MILAN A GENNAIO: «Proverò a dare una risposta generica (ride, ndr): i club di Serie A stanno guardando parecchio in Premier League, ad esempio com’è successo con Dzeko, Smalling… Oppure Tomori, che credo sia l’esempio migliore: non giocava al Chelsea, è andato al Milan ed è tornato in Nazionale. Tammy Abraham anche, ha segnato, se non sbaglio, già 17 gol… Quindi credo che sia normale per i big club italiani di guardare in Inghilterra per vedere se ci sono giocatori che fanno al caso loro».

