Milan, Leao a un bivio: rinnovo o cessione. La situazione

Milan, Rafael Leao è ad un bivio: rinnovo o cessione per l’attaccante portoghese. Le ultime sulla sua situazione

Rafael Leao e il Milan sono giunti ad un bivio che appariva ormai inevitabile, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport.

Il rinnovo è ancora tutt’altro che sicuro e, con un contratto in scadenza nel 2024, in casa rossonera nessuno vuole rischiare di perdere a zero il talentuoso portoghese. Ecco perchè, se il giocatore non dovesse tentennare di fronte ad una nuova proposta da 6 milioni, in estate potrebbe arrivare la separazione definitiva.