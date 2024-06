Napoli Conte, domani la firma a Roma, intanto la città è in trepidazione

Napoli, domani la fumata bianca per Antonio Conte, che firmerà il triennale a Roma: intanto la città si prepara al suo arrivo

Ancora 24 ore e poi Antonio Conte sarà il nuovo tecnico del Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico domani sarà a Roma negli uffici della Filmauro per la firma del contratto: accordo per un triennale senza clausole, senza alcuna opzione di uscita anticipata a favore o a discapito dell’una o dell’altra parte, con un ingaggio di 6 milioni più bonus Champions e scudetto a stagione.

Intanto la città è in trepidazione e aspetta il nuovo tecnico: dalla canonica statuetta nei presepi di San Gregorio Armeno ai numerosi avvistamenti tra centro città, periferia e Capri. Intanto il suo staff si prepara e domani ci saranno due sopralluoghi: uno a Castelvolturno e l’altro nel ritiro estivo a Dimaro.