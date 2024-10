Milan, Leao non è più intoccabile: la decisione e il motivo

Rafael Leao sempre più verso la panchina nel match del Milan contro l’Udinese: ecco cosa c’è dietro

Titolo forte in prima pagina de La Gazzetta dello Sport su Rafael Leao, esterno offensivo del Milan. Il quotidiano sportivo apre con un “Leao sei fuori” per annunciare la panchina del lusitano contro l’Udinese.

Fonseca è stato chiarissimo in conferenza stampa annunciando senza troppi giri di parole la sua decisione circa l’ex Lille. Una scelta che però non nasconde dietro motivi comportamentali, a differenza di come molti possono chiedere.

Questo però non nasconde una richiesta sottintesa del Milan nei confronti di Leao ovvero di dimostrare maggiormente il proprio valore. Sul suo inizio di stagione infatti pesa e non poco il fatto che Rafa non ha ancora segnato da titolare.

L’unica rete di Leao fin qui è arrivata dalla panchina nel 2-2 contro la Lazio, partita del “caso cooling break” con il portoghese e Theo Hernandez protagonista. Insomma, Fonseca ha avvisato: «Chi sbaglia paga e il nome non conta»